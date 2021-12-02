انتهاء تفويض كوبيش 10 ديسمبر.. غوتيريس يفكر في تعيين ستيفاني وليامز مبعوثة إلى ليبيا

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السابقة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: البعثة الأممية)

نقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «يفكر في احتمال تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا»، خلفًا ليان كوبيش الذي تنتهي ولايته في 10 ديسمبر الجاري.

وذكرت المجلة تفكير غوتيريس في تعيين ويليامز، مؤقتًا، باعتبارها عملت كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتالي تجنب إجراء تصويت آخر مثير للجدل في مجلس الأمن.

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لكن بعض الدبلوماسيين لم يرجحوا نجاح مثل هذه الخطوة، «لأنها ستثير استفزاز الروس»، وفق المجلة التي ذكرت أيضًا أن موسكو منعت تعيين الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، ضمن خلاف دبلوماسي يسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

كانت موسكو قد أوقفت في السابق خطة غوتيريس لجعل ويليامز ممثله الخاص الرسمي، واعترضت على خطته الطارئة لتمديد تفويضها كرئيسة للبعثة بالإنابة. وفي عام 2017، منعت روسيا أيضًا تعيين الدبلوماسي الأميركي- الألماني، ريتشارد ويلكوكس، وهو مسؤول كبير في برنامج الغذاء العالمي كان يعمل ذات مرة في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

وكوبيش، الذي قدم استقالته في 17 نوفمبر المنقضي، جرى تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا في يناير. وفي إحاطة أخيرة له لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر، عرض أن يظل في منصبه خلال الانتخابات المرتقبة لضمان الانتقال السلس. لكن بقبول استقالته، قرر الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء ولاية كوبيش في 10 ديسمبر، قبل أسبوعين من الانتخابات المقررة.