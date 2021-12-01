عودة أبوسهمين إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة

أبوسهمين متحدثا عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. الأحد 21 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

أعلن «تيار يا بلاد»، مساء اليوم الأربعاء، أن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم من رئيسه نوري أبوسهمين على قرا استبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة، وأصدرت حكما بإلغاء قرار مفوضية الانتخابات ليعود مجددا إلى السباق الرئاسي لخوض الاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري.

واستبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المرشح الرئاسي نوري أبوسهمين من القائمة الأولية للمتنافسين على منصب رئيس الدولة رفقة 24 مرشحا آخرين أبرزهم سيف الإسلام القذافي، بينما قبلت أوراق 73 مرشحا من إجمالي 98 تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية.

- عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس اليوم، حكما بعودة المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة إلى المنافسة بعدما رفضت طعنين قدمهما منافسوه، فتحي باشاغا وعارف النايض وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوة مجلس النواب عن غريان السيدة كامل اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي.