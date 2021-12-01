بدء تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الإداري بمطار أوباري المدني

الأعمال الإنشائية للمبني الإداري بمطار أوباري (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الإداري بمطار أوباري، الذي يأتي ضمن عدد من المشاريع المتعاقد عليها بالمطار.

وقالت مصلحة المطارات، في منشور على «فيسبوك»، إن «شركة الانطلاقة المستمرة للمقاولات العامة باشرت تنفيذ مشروع إنشاء المبنى الإداري بمطار أوباري الذي يأتي ضمن عدد من المشاريع المتعاقد عليها من مصلحة المطارات بالمطار، التي تم تدشينها الفترة الماضية».

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جاء التدشين خلال زيارة الوفد الممثل لوزارة المواصلات إلى مدينة أوباري، حيث نشرت المصلحة صورًا لبدء الأعمال الإنشائية بالموقع الميداني.

الأعمال الإنشائية للمبني الإداري بمطار أوباري (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)

الأعمال الإنشائية للمبني الإداري بمطار أوباري (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)

الأعمال الإنشائية للمبني الإداري بمطار أوباري (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)

الأعمال الإنشائية للمبني الإداري بمطار أوباري (صفحة مصلحة المطارات على فيسبوك)