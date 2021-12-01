المنقوش تستعرض مع السفيرة البريطانية تحديات الانتخابات المقبلة

لقاء المنقوش والسفيرة البريطانية كارولين هوريندال، الأربعاء 1 ديسمبر 2021. (الخارجية الليبية)

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، خلال لقائها سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هوريندال، «التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي المقبل والسبل الكفيلة لإنجاحه وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة وآمنة» وفق وزارة الخارجية الليبية.

وأضافت الوزارة أن لقاء المنقوش والسفيرة البريطانية، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس استعرض خلاله الجانبان مسيرة العلاقات القائمة بين ليبيا وبريطانيا والعمل على تعزيزها.

- المنقوش: نسعى إلى تسهيل العملية الانتخابية لإنجازها في موعدها

وعبرت السفيرة البريطانية للمنقوش عن دعم بلادها لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في جهودهما لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع ليبيا، والإيفاء بالتزامات خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي.