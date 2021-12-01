صنع الله: عون يستقبل «مهربي الوقود».. والنائب العام على دراية بالتجاوزات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 08:45 مساء
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إن استمرار صعود إيرادات النفط «مرتبط ارتباطًا شرطيًّا باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب»، متابعًا: «لا يمكنني التحدث عن الإيرادات بمعزل عن ما يتعرض له قطاع النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة».

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤسسة النفط لإعلان إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات خلال شهر أكتوبر للعام 2021.

وأضاف صنع الله أن «مكتب النائب العام على دراية بكل التجاوزات، وكل بلاغ موثق توثيقًا صحيحًا»، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الوزير محمد عون «يقود وزارة معطلة بإرادته، وأن الرأي العام المحلي والدولي يدرك جيدًا الدور الذي تقوم به المؤسسة».

- وزارة النفط: نبهنا مرارا بأن دور مؤسسة النفط فني وغير سياسي
- كوبيش قلق بشأن تحديات مؤسسة النفط.. ويطالب بتجنب تسييسها
- نورلاند يؤكد على ضرورة استمرار مؤسسة النفط في لعب دورها غير السياسي في قطاع الطاقة
- بريطانيا: ندعم استقلالية واستقرار مؤسسة النفط الليبية

وأردف: «يجب أن يتنبه من أن استقبال مهربي الوقود والسماح لهم بالدخول بسيارات مدججة بالسلاح إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، والذي تشغل الوزارة بعض المكاتب بها بصفة موقتة أمر مرفوض، لكنه موثق».

وتابع صنع الله: «وبالرغم من كل هذا العبث لازالت المؤسسة مؤمنة بأن المصلحة العامة تقتضي التضحية ونكران الذات، والعض على الجراح من أجل المصلحة العليا المتمثلة في الحفاظ على انتظام الإنتاج والصادرات وتأمين إيرادات للخزانة العامة».

ثم عاد ليقول إن «الوزير المعطل لا زال مستمرًّا في المعاندة والضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء والرقابة الإدارية وغيرها، متناسيًا أن القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت وزارة النفط والغاز إنها نبهت «مرارًا وتكرارًا» بأن دور المؤسسة الوطنية للنفط «فني وتكنوقراطي» فقط و«غير سياسي».

جاء ذلك في بيان للإشادة بتغريدة سابقة للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بخصوص لقائه الأخير رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وكان نورلاند أكد ضرورة استمرار المؤسسة «في لعب دورها الموحد وغير السياسي، والتكنوقراطي في قطاع النفط والغاز في ليبيا بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر الأسلحة