صنع الله: عون يستقبل «مهربي الوقود».. والنائب العام على دراية بالتجاوزات

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إن استمرار صعود إيرادات النفط «مرتبط ارتباطًا شرطيًّا باستقرار قطاع النفط في كل الجوانب»، متابعًا: «لا يمكنني التحدث عن الإيرادات بمعزل عن ما يتعرض له قطاع النفط من تسييس من طرف وزارة معطلة».

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤسسة النفط لإعلان إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات خلال شهر أكتوبر للعام 2021.

وأضاف صنع الله أن «مكتب النائب العام على دراية بكل التجاوزات، وكل بلاغ موثق توثيقًا صحيحًا»، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الوزير محمد عون «يقود وزارة معطلة بإرادته، وأن الرأي العام المحلي والدولي يدرك جيدًا الدور الذي تقوم به المؤسسة».

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وأردف: «يجب أن يتنبه من أن استقبال مهربي الوقود والسماح لهم بالدخول بسيارات مدججة بالسلاح إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، والذي تشغل الوزارة بعض المكاتب بها بصفة موقتة أمر مرفوض، لكنه موثق».

وتابع صنع الله: «وبالرغم من كل هذا العبث لازالت المؤسسة مؤمنة بأن المصلحة العامة تقتضي التضحية ونكران الذات، والعض على الجراح من أجل المصلحة العليا المتمثلة في الحفاظ على انتظام الإنتاج والصادرات وتأمين إيرادات للخزانة العامة».

ثم عاد ليقول إن «الوزير المعطل لا زال مستمرًّا في المعاندة والضرب بعرض الحائط بقرارات مجلس الوزراء والرقابة الإدارية وغيرها، متناسيًا أن القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت وزارة النفط والغاز إنها نبهت «مرارًا وتكرارًا» بأن دور المؤسسة الوطنية للنفط «فني وتكنوقراطي» فقط و«غير سياسي».

جاء ذلك في بيان للإشادة بتغريدة سابقة للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بخصوص لقائه الأخير رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وكان نورلاند أكد ضرورة استمرار المؤسسة «في لعب دورها الموحد وغير السياسي، والتكنوقراطي في قطاع النفط والغاز في ليبيا بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز».