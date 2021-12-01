1.97 مليار دولار إجمالي إيرادات النفط والغاز خلال أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 08:14 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، زيادة إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر أكتوبر للعام 2021، ليسجل إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية مليارًا و978 مليون دولار.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إن المستويات التي سجلها صافي إيرادات شهر أكتوبر الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، تعد «مؤشرًا إيجابيًّا»، لافتة إلى أن «معدلات الأسعار الحالية تمكننا من تحقيق أفضل الإيرادات المتاحة»، وهو ما يعد رسالة «تفاؤل بمستقبل الاقتصاد الليبي للشهور المقبلة».

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وأفادت بيانات المؤسسة بأن إيرادات النفط الخام سجلت مستوى 1.853 مليار دولار، يليها الغاز والمكثفات، التي وصلت إلى 34 مليون دولار. في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات للمنتجات النفطية 18 مليون دولار، ووصلت عوائد البتروكيماويات 1.9 مليون دولار، إضافة إلى 3.9 مليون يورو.

يذكر أن إيرادات شهر أكتوبر لا تتضمن الإتاوات والضرائب، فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحميلها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر أكتوبر 19 مليون دولار أميركي.

كما جرى تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها 3.6 مليون دولار، وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقًا.

إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر أكتوبر للعام 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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