مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة أولية من مواد الاقتراع

مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة أولية من مواد الاقتراع, (المفوضية)

استقبل مطار معيتيقة الدولي، طائرة محملة بشحنة أولية لمواد لوجستية خاصة بعملية الاقتراع.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها استقبلت الشحنة التي تحتوي على صناديق الأدوات التي يحتاجها الموظفون داخل مراكز الاقتراع من قرطاسية وأختام وأقفال وأكياس آمنة، وسترات الموظفين وغيرها، وفق بيان للمفوضية اليوم.

وأفاد رئيس قسم الدعم اللوجستي وليد سيالة، بأن الشحنات تم تخزينها في المخازن الخاصة بالمفوضية، لحين الشروع في توزيعها على مكاتب الإدارة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.

- الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر بعثة خبراء قبل الانتخابات الرئاسية في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اعتزام الاتحاد نشر بعثة خبراء في الانتخابات قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح المصدر أن نشر بعثة الخبراء الأوروبية يأتي بناء على دعوة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات المقبلة، بغرض «جمع وتحليل المعلومات الوقائعية وتقييم العملية الانتخابية وتقديم تقارير عنها مقابل الالتزامات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة للانتخابات الديمقراطية»، كما سيقوم الخبراء «بصياغة توصيات لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل».

مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة أولية من مواد الاقتراع, (المفوضية)

مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة أولية من مواد الاقتراع, (المفوضية)

مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة أولية من مواد الاقتراع, (المفوضية)

مفوضية الانتخابات تستقبل شحنة أولية من مواد الاقتراع, (المفوضية)