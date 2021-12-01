استئناف الرحلات البحرية السياحة بين ليبيا وتركيا لأول مرة منذ 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 07:42 مساء
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية دشن الخط البحري بين ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير. الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

دشن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اليوم الأربعاء، انطلاق أولى الرحلات البحرية السياحية بين ليبيا وتركيا، من ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير، وهي تعتبر الرحلة الأولى من نوعها في ليبيا منذ أكثر من 20 عامًا.

وذكر بيان لوزارة المواصلات، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في ليبيا وينطلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة «كافالاي كوين» السياحية.

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وأضاف البيان أن «حكومة الوحدة الوطنية أسهمت في تذليل كافة الصعاب والعراقيل التي واجهت كافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع»، إذ يأتي ذلك في إطار تجسيد لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية «عودة الحياة».

سعر تكلفة الرحلة
وأفاد الوزير بأن الحكومة أصدرت التشريعات اللازمة لتخفيض سعر التكلفة لصالح المواطن/ الراكب لتسهيل فرص التنقل والتمتع بوسيلة النقل البحري بين ليبيا وتركيا.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أعلنت تركيا استئناف الرحلات البحرية بين إزمير ومصراتة، متوقعة ارتفاع صادراتها إلى ليبيا إلى أكثر من ملياري دولار بنهاية العام 2021.

خطوط مماثلة إلى مصر وتونس والمغرب
وأعلن الوزير قرب اتخاذ عدة إجراءات خاصة بالاتفاق مع الحكومات المصرية والتونسية والمغربية على فتح رحلات بحرية سياحية في الفترة القريبة المقبلة.

من جانبها، قالت الشركة الليبية للحديد والصلب إن أولى الرحلات المتجهة إلى أزمير التركية، انطلقت اليوم على متن السفينة «كيفالاي كوين»، وفي انتظار عدد من الرحلات الأخرى لعدد من الدول العربية والأوروبية.

وحضر مراسم الافتتاح وزير النقل والمواصلات ووزير الصناعة والمعادن ووكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة والسفير والقنصل المالطيان، والقنصل التركي، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، والحكماء والأعيان بالمدينة وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية دشن الخط البحري بين ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير. الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية دشن الخط البحري بين ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير. الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية دشن الخط البحري بين ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير. الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية دشن الخط البحري بين ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير. الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية دشن الخط البحري بين ميناء مصراتة البحري إلى ميناء أزمير. الأربعاء 1 ديسمبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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