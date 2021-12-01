وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة لإدارة أمن السواحل

عروض حفل تخريج الدفعة الجديدة لإدارة امن السواحل بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية)

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، حفلا لمناسبة تخريج دفعة جديدة لعدد من المنتسبين للإدارة العامة لأمن السواحل وذلك بميناء طرابلس البحري، بحسب ما أعلنت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الحفل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين ووكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد البشير بالنور وعدد من رؤساء الأجهزة ومديرو الإدارات والضباط بالوزارة.

وتخلل الحفل عروض للمتدربين في قيادة الزوارق البحرية واستعراض لوحات فنية في مجال اقتحام السفن والغوص وغيرها من المهارات التي اكتسبها المتدربين خلال فترة التدريب.

كما ألقيت خلال الحفل عدد من الكلمات التي أشادت بالدفعة الجديدة والانجاز في تأهيل وصقل للكوادر الأمنية التابعة لإدارة أمن السواحل والمهام الملقاة على عاتق الإدارة في الحفاظ على أمن ساحل الليبي ومكافحة التهريب والهجرة وغيرها من المهام التي أسندت إليها.

عروض حفل تخريج الدفعة الجديدة لإدارة امن السواحل بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية)

عروض حفل تخريج الدفعة الجديدة لإدارة امن السواحل بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية)