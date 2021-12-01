المشري: الانتخابات لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 06:56 مساء
المشري، مع رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش, 1 ديسمبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المجلس «يعتقد أن الانتخابات (المقرر عقدها في 24 ديسمبر الحالي) لن تصل إلى محطتها الأخيرة وهي التسليم والقبول».

جاء ذلك خلال لقاء المشري، مع رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الثاني عمر بوشاح، وفق بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم.

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وقال المشري للمبعوث الأممي، إن «العملية الانتخابية الحالية تفتقد لأي أسس للنجاح، سواء تتعلق بالناحية القانونية أو النواحي الإجرائية»، وفق البيان.

وأضاف أن هذه الانتخابات «ستمر بالعديد من المحطات والعقبات»، مضيفا أن المجلس عاكفٌ على إيجاد حلول لهذه «العقبات لإجراء انتخابات سليمة ومقبولة تؤدي إلى الاستقرار»، بحسب قوله..

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