«أفريكوم» تؤكد دعمها لجهود نورلاند الدبلوماسية لضمان إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

قائد «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند والسفير ريتشارد نورلاند خلال اجتماع افتراضي مع النمروش، 9 سبتمبر, 2020. (أرشيفية: السفارة الأميركية)

أكدت القيادة المركزية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، مساء اليوم الأربعاء، دعمها للجهود الدبلوماسية للمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند «لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر كخطوة رئيسية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، قال نورلاند إن الولايات المتحدة تشارك الليبيين مخاوفهم بشأن التهديدات التي تواجه إجراء الانتخابات المرتقبة، داعية جميع الأطراف إلى «تهدئة التوترات» واحترام العملية الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودنها، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

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وشدد المبعوث الأميركي على ضرورة «أن لا يُسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم».