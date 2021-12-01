«أفريكوم» تؤكد دعمها لجهود نورلاند الدبلوماسية لضمان إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 06:03 مساء
قائد «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند والسفير ريتشارد نورلاند خلال اجتماع افتراضي مع النمروش، 9 سبتمبر, 2020. (أرشيفية: السفارة الأميركية)

أكدت القيادة المركزية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، مساء اليوم الأربعاء، دعمها للجهود الدبلوماسية للمبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند «لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر كخطوة رئيسية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، قال نورلاند إن الولايات المتحدة تشارك الليبيين مخاوفهم بشأن التهديدات التي تواجه إجراء الانتخابات المرتقبة، داعية جميع الأطراف إلى «تهدئة التوترات» واحترام العملية الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودنها، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

- أميركا تدعو الأطراف الليبية إلى التهدئة واحترام العملية الانتخابية

وشدد المبعوث الأميركي على ضرورة «أن لا يُسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر الأسلحة