المنفي يلتقي أمير قطر ويغادر الدوحة بعد حضور افتتاح كأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 04:50 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني, (وكالة الأنباء القطرية)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وتنميتها.

وناقش المنفي وتميم، خلال اللقاء الذي عُقِد اليوم، بالديوان الأميري في الدوحة، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفق وكالة الأنباء القطرية، التي أكدت أن المنفي أطلع أمير قطر على آخر المستجدات الليبية.

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من جانبه، أكد «تميم» دعم دولة قطر للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

وبعد اللقاء، غادر رئيس المجلس الرئاسي الدوحة، وذلك عقب حضور افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكان في وداع المنفي والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الرياضة والشباب القطري.

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