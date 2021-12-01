إدارة القضايا تطلب من فروعها الطعن في الأحكام الصادرة ضد مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 04:29 مساء
شعار إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. (أرشيفية: صفحة الإدارة على فيسبوك)

طلبت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، من رؤساء فروع الإدارة «الطعن في كافة الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية من اللجان الابتدائية ضد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمام اللجان الاستئنافية».

واستندت الإدارة في ذلك إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (162) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجان الطعون والاستئناف وإلى قرار رئيس إدارة القضايا رقم (130) لسنة 2021 بشأن آلية متابعة الطعون الانتخابية، وما قررته المادة (8) من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (142) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف.

وشدَّدت إدارة القضايا في كتابها الموجه إلى رؤساء الفروع على ضرورة عدم الانتظار طلب من مفوضية الانتخابات بالطعن «مع التمسك بالأحكام أو القرارات المطعون فيها أمام اللجان الاستئنافية فيما يتعلق بالطعون الاستئنافية المقامة من ذوي الشأن ضد المفوضية».

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ونوهت إدارة القضايا بأن البند 11 من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب ينص على أن «أية شروط أخرى نص عليها القانون، الأمر الذي يقتضي إعمال نص المادة (128) من قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010».

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة القضايا، بعد يوم من إصدار محكمة الزاوية الابتدائية حكمًا بإلغاء قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (80) لسنة 2021 بشأن إدراج المرشح خليفة حفتر في قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة.       

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