بالصور: تنظيم جولات سياحية في يفرن لفريق رحلة «أموان كامب» الدولي

جولات سياحية في يفرن لفريق رحلة «أموان كامب» الدولي, (وزارة السياحة)

نظَّم مكتب السياحة والصناعات التقليدية يفرن، جولات سياحية لفريق رحلة «أموان كامب»، المتألف من أعضاء منظمة مسافات الدولية للرحلات والاستكشاف، ومؤسسة الثقافة والفنون والتراث، وذلك يوم الخميس الماضي.

وشمل برنامج الرحلة، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، جولات لأبرز المعالم السياحية بمدينة يفرن، وعروضًا جوية بالمظلات والطائرات، قدمها فريق نادي أبرني للرياضات الجوية، فضلًا عن إحياء أمسيات فنية، وفق بيان لوزارة السياحة والصناعات التقليدية اليوم.

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وتأتي رحلة «أموان كامب – يفرن»، بالشراكة والتعاون بين مؤسسة دار الثقافة والفنون والتراث ومنظمة مسافات الدولية للرحلات والاستكشاف، بمناسبة اختتام موسم الترحال والتخييم لسائقي الدرجات النارية.

جولات سياحية في يفرن لفريق رحلة «أموان كامب» الدولي, (وزارة السياحة)

جولات سياحية في يفرن لفريق رحلة «أموان كامب» الدولي, (وزارة السياحة)

جولات سياحية في يفرن لفريق رحلة «أموان كامب» الدولي, (وزارة السياحة)

جولات سياحية في يفرن لفريق رحلة «أموان كامب» الدولي, (وزارة السياحة)