ارتفاع عدد المرشحين للبرلمان في سرت والجفرة والسدرة إلى 140

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 03:29 مساء
شعار الانتخابات البرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

ارتفع عدد المتقدمين بأوراق الترشُّح في الانتخابات البرلمانية بالدائرة الانتخابية الخامسة التي تضم سرت والجفرة والسدرة، إلى 140 مرشحًا ومرشحة، وفق رئيس قسم المرشحين بالدائرة، سالم البوسيفي.

وبحسب تصريح البوسيفي، إلى «بوابة الوسط»، تم توزيع المرشحين على دائرة سرت بـ83 مرشحًا و18 مرشحة، بينما تقدم في الجفرة 23 مرشحًا، و9 مرشحات نساء، وفي دائرة السدرة، تقدم 7 مرشحين.

وتضم الدائرة 101 ألف ناخب وناخبة، ومخصص لها أربعة مقاعد، أحدها للنساء.

- 111 مرشحا للبرلمان في سرت والجفرة والسدرة

ويشترط في المرشح للبرلمان «أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يحمل جنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونًا له بذلك، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة».

كما يُطلب منه أن يُزكَّى من 100 ناخب من دائرته الانتخابية، ويُشترط في التزكية أن تكون موقّعة ممن صدرت عنه، ومصدقًا عليها من محرر عقود معتمد، بالإضافة إلى إيداع 500 دينار في حساب المفوضية غير قابلة للرد، تؤول إلى الخزانة العامة، أو يُقدَّم صك مصدق باسم المفوضية.

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