الأمن يكشف غموض واقعة العثور على جثة سوداني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 02:41 مساء
الجاني في جريمة قتل ببنغازي، 1 ديسمبر 2021، (أمن بنغازي)

تمكّن رجال الأمن في بنغازي من كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص، سوداني الجنسية بالمدينة، وذلك بعد ثماني ساعات فقط من اكتشاف الواقعة.

وتعود بداية الواقعة إلى عثور أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري على الجثة ملقاة قرب سوق العرب، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبجمع المعلومات، اتضح أن القتيل كان يعمل ممرضًا لدى مستشفى جردس العام، وهو من سكان منطقة بن يونس، وكان يتردد عليه في محل إقامته مواطن ليبي، مشتبه به في ارتكاب الجريمة.

وجرى إعداد كمين محكم للمشتبه به، وجرى ضبطه خلال محاولته بيع سيارة لأحد تجار السيارات بمنطقة السرتي.

واعترف المتهم، خلال الاستدلال معه في المركز، أن السيارة تخص المجني عليه، وكان ينوي بيعها، فأوهمه بنيته شرائها، ثم استدرجه إلى المنطقة قرب سوق العرب، حيث طعنه بسكين في أعلى الرقبة، ثم فر بالسيارة.

وأخفى الجاني السيارة جوار العمارات المقابلة للسوق، وسرق أخرى مملوكة أيضًا للمجني عليه، وغيّر مواصفاتها في أحد المحال بسوق الحديقة، ثم باع الهاتف المحمول للضحية لأحد المحال بمبلغ 300 دينار.

وفي التحقيق أقر الجاني بجميع التهم المنسوبة إليه، وأُحيل إلى جهات الاختصاص لاستيفاء الإجراءات القانونية معه.

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