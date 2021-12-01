بعيو: قوة مسلحة تقتحم «ليبيا الوطنية».. والطشاني تنفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 01:50 مساء
محمد بعيو وعواطف الطشاني. (الإنترنت)

نفت المديرة العام لقناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، اليوم الأربعاء، ما تردد بشأن «اقتحام مقر القناة»، مؤكّدة أن «الأوضاع تسير بشكل اعتيادي وطبيعي».

وفي وقت سابق اليوم، كتب مدير القناة السابق، محمد عمر بعيو، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «قوة مسلّحة تقتحم القناة»، داعيًا النائب العام إلى التدخل، وحمَّل وزيري الداخلية والعدل المسؤولية عن «الجريمة التي ستقع إذا لم يتوقف الاعتداء».

لكن الطشاني أكّدت في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المدير السابق للقناة «رفض» التسليم للإدارة الجديدة، و«يحاول التشويش على أعمال التسليم والتسلم ببث إشاعات غير صحيحة».

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وأعربت عن استغرابها من أن المدير السابق للقناة «يشيع» على مواقع التواصل الاجتماعي تعرُّض القناة للاقتحام، بينما كان في الوقت ذاته في اجتماع عادي وطبيعي مع لجنة التسليم والتسلم».

وأوضحت أن وكيل وزارة العدل هو رئيس لجنة التسليم والتسلم وقد قام بالإجراءات «وفقًا لصحيح القانون، وبنمط اعتيادي»، ودعت وسائل الإعلام إلى ضرورة «تحري الدقة وعدم الانجرار وراء التأجيج». وعيّنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطشاني مديرة لقناة «ليبيا الوطنية» في 17 نوفمبر الماضي.

وقناة «الوطنية» هو آخر اسم للتلفزيون الليبي الرسمي، الذي انطلق أول بث له في ذكرى الاستقلال 24/12/1968، وكان حتى العام 2011 أي قبل سقوط النظام السابق يحمل اسم «قناة الجماهيرية». وبدأ التلفزيون الليبي البث فضائيًا عبر الأقمار الصناعية للمرة الأولى إلى أوروبا والعالم العربي في العام 1997 وذلك عبر قمري «عرب سات» و«هوت بيرد».

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