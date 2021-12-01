وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار لغم بعين زارة

أحد المختصين خلال تعامله مع لغم مزروع بإحدى المناطق جنوب طرابلس، 17 يونيو 2020، (عملية بركان الغضب)

قضى شخص وأٌصيب أربعة آخرون في حادث انفجار لغم في منطقة عين زارة بالقرب من الاستراحة الحمراء، بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ.

وقال الجهاز في بيان إن بلاغًا ورده صباح اليوم من غرفة مديرية أمن طرابلس، وغرفة اتصال العاصمة، يفيد بانفجار لغم في منطقة عين زارة بالقرب من الاستراحة الحمراء.

- إصابة شخص جراء انفجار لغم في عين زارة

وأشار البيان إلى أن فريق الطوارئ التابع لديوان جهاز الإسعاف ومكتب إسعاف عين زارة انتقلا إلى موقع الحادث، حيث تُوفي شخص وجرى نقل جثمانه إلى مركز طرابلس الطبي.



كما أصيب أربعة آخرون في مكان الحادث وكلهم من الجنسيات الأفريقية، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي بشارع الزاوية، ومستشفى الحوادث أبوسليم.