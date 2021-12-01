3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 12:08 مساء
التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين حتى 30 نوفمبر، (صفحة المفوضية على فيسبوك

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية إلى 3173 مرشحًا ومرشحة.

جاء ذلك في التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين، الذي نشرته المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتُقدم طلبات الترشح بالإضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يتم إلغاء ترشحه في جميع الدوائر، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى قفل باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.

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