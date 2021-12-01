وزارة النفط: نبهنا مرارا بأن دور مؤسسة النفط فني وغير سياسي

شعار وزارة النفط والغاز، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة النفط والغاز إنها نبهت «مرارًا وتكرارًا» بأن دور المؤسسة الوطنية للنفط «فني وتكنوقراطي» فقط و«غير سياسي».

جاء ذلك في بيان اليوم الأربعاء، للإشادة بتغريدة سابقة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بخصوص لقائه الأخير برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.

وفي تلك التغريدة، أكد نورلاند ضرورة استمرار المؤسسة «في لعب دورها الموحد وغير السياسي والتكنوقراطي في قطاع النفط والغاز في ليبيا بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز».

وأضافت الوزارة أن لها سلطة الإشراف والرقابة على الجهات التابعة لها، والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بنص المادة الثانية من قانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، ونص المادة الثانية من القرار رقم (10) لسنة 1979، بالإضافة إلى السلطات والصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير النفط بالقانون رقم (25) لسنة 1955.