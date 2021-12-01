اليورو يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنةً بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر اليورو قرشًا إلى 5.20 دينار مقابل 5.19 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين، ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.59 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية قرشًا إلى 0.34 دينار مقابل 0.35 دينار أمس، فيما استقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد استقر سعر الدينار التونسي عند 1.58 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.