574 إصابة جديدة و10 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 11:13 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة 1 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 574 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى عشر وفيات و2244 حالة شفاء، و130 حالة حرجة.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم، الثلاثاء، 4021 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»؛ إذ تبيّن سلبية 3447 عينة، وإيجابية 574 عينة بنسبة 14.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وفي المجموع، سجلت ليبيا 373 ألفًا و210 حالات إصابة بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في البلاد مارس 2020، علاوة على 19 ألفًا و514 حالة نشطة، و348 ألفًا و230 حالة شفاء، فيما تُوفي 5466 شخصًا جراء الوباء.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى المضادة للفيروس مليون و710 آلاف و742 شخصًا، فيما تلقى 666 ألفًا و531 شخصًا الجرعة الثانية.

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