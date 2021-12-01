أميركا تدعو الأطراف الليبية إلى التهدئة واحترام العملية الانتخابية

السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن التهديدات التي تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى «تهدئة التوترات» واحترام العملية الانتخابية.

جاء ذلك في تدوينة لمبعوثها الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشار نورلاند، على حساب السفارة الأميركية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وكتب نورلاند: «الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم حيال الجهات المسلحة، وخطر العنف» ما قد يمثل «تهديدًا للانتخابات المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر، وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم».

وأضاف: «ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودها الليبيون».