صنع الله يبحث آلية استيعاب الباحثين عن العمل في مؤسسة النفط

لقاء صنع الله ومسؤولي وزارة العمل، 30 نوفمبر 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة حريصة على التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، فيما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل واستيعاب الخريجين والباحثين عن عمل.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع وكيل الوزارة عبدالناصر العقيلي، في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، بحضور مدير إدارة التفتيش العمالي بالوزارة عبدالناصر الرويمي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكد الجانبان، ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد آليات عمل منظمة لاستيعاب الخريجين والباحثين عن عمل وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.

كما أعرب العقيل عن تقديره لحجم الصعوبات التي تحول دون تمكن المؤسسة من ممارسة عملها بصورة طبيعية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم لها لتتمكن من تأدية مهامها.

حضر الاجتماع عن المؤسسة، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، ومدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية محمد أبولعج، ومدير عام الشؤون القانونية المكلف رمضان بن شعبان.