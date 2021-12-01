صنع الله يبحث آلية استيعاب الباحثين عن العمل في مؤسسة النفط

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة حريصة على التنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، فيما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل واستيعاب الخريجين والباحثين عن عمل.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع وكيل الوزارة عبدالناصر العقيلي، في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، بحضور مدير إدارة التفتيش العمالي بالوزارة عبدالناصر الرويمي، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
وأكد الجانبان، ضرورة تكاتف الجهود لإيجاد آليات عمل منظمة لاستيعاب الخريجين والباحثين عن عمل وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.
كما أعرب العقيل عن تقديره لحجم الصعوبات التي تحول دون تمكن المؤسسة من ممارسة عملها بصورة طبيعية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم لها لتتمكن من تأدية مهامها.
حضر الاجتماع عن المؤسسة، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، ومدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية محمد أبولعج، ومدير عام الشؤون القانونية المكلف رمضان بن شعبان.