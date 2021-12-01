المقريف يتعهد بغلق المدارس الخاصة غير الملتزمة بشروط «التعليم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 09:20 صباحا
المقريف خلال اجتماعه بمسؤولي إدارات التعليم الخاص، 30 نوفمبر 2021، (التعليم)

تعهّد وزير التربية والتعليم، الدكتور موسى محمد المقريف، بإغلاق مدارس التعليم الخاص التي لا تلبي الشروط الموضوعة من الوزارة، مؤكدًا ضرورة إدراك مديري هذه المدارس لمسؤولياتهم.

جاء ذلك في كلمة للوزير خِلال لقائه أمس الثلاثاء، مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، ومدير مكتب التعليم الخاص بنغازي، ومديري مدارس التعليم الخاص بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات المُهندس علي التبروري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشدّد على أنه مُتابع باهتمام وضع مدارس التعليم الخاص، مُشيرًا إلى عزمه تشكيل لجنة لتقييمها، مُضيفًا أن الوزارة بدأت في ضبط معاييرها.

وفي كلمة وجهها للمجتمع بهم، قال: «نعول عليكم، ولا يجب أن تكونوا مدافعين عن مدارس التعليم الخاص»، مؤكدًا أن المدرسة التي ستغلق، لن تفتح مجددًا مهما كانت الأسباب، وفق قوله.

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