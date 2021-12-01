ضبط مجموعة متلبسة بسرقة محتويات من شركة في جالو

ضبط مجموعة متكونة من أربعة أشخاص متلبسين وهم يقومون بسرقة الموقع (الإنترنت)

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات جالو، مجموعة قامت بسرقة محتويات إحدى الشركات بالمنطقة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بمديرية الأمن.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، إن معلومات وردت إلى وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي بالمديرية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة موقع تابع لشركة الخدمات بالمنطقة.

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وأضافت أنه بعد ورود البلاغ جرى تكليف وحدة التحري والقبض بالقسم التي تمكنت من ضبط مجموعة متكونة من أربعة أشخاص متلبسين وهم يقومون بسرقة الموقع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حاليهم.

ضبط مجموعة متكونة من أربعة أشخاص متلبسين وهم يقومون بسرقة الموقع (الإنترنت)

ضبط مجموعة متكونة من أربعة أشخاص متلبسين وهم يقومون بسرقة الموقع (الإنترنت)