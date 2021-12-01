«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 01:04 صباحا
غلاف مسابقة فوتوغرافية «عينٌ على آثار بلادي» (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، عن تنظيم مسابقة «عينٌ على آثار بلادي»، في مجال التصوير الفوتوغرافي online، وهي المبادرة التي تأتي في إطار تشجيع الموهوبين الشباب في تصوير وإخراج الأماكن التراثية والسياحية للتوعية بثقافة السياحة الشبابية، وكذلك لإبراز الجانب السياحي والأماكن السياحية والتراثية عن طريق التصوير.

- بالصور: معرض فوتوغرافي ليبي في ألمانيا
- انطلاق معرض طبرق الأول للصور الفوتوغرافية

وحددت الوزارة عددًا من الشروط للمسابقة على النحو التالي:
- أن يكون المتسابق في المرحلة العمرية من 16 - 40 عاماً.
- أن تكون المشاركة بالصورة الأصلية مرفقة مع (الصورة بعد التعديل) ويعد هذا شرطاً مهماً في تقييم المشاركات.
- ألا تكون الصورة مقتبسة من أي مصدر، وفي حال ثبوت ذلك يتم استبعاد المتسابق.
- يجب ألا تكون الصورة قد فازت، وحصلت على جائزة في أي مسابقة سابقة للتصوير الفوتوغرافي.
-أن تكون الصورة بجودة عالية، وبدون توقيع أو كتابة أي نصوص علي الصورة.
- يشترط في الصورة أن توثِّق الأماكن الأثرية بليبيا، ويسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصورة، بشرط ألا يؤثر علي مصداقية أو أصالة الصورة ويسمح لكل متسابق بالمشاركة بصورة واحدة فقط.

وأوضحت الوزارة أن فترة تلقي المشاركات تستمر مدة 12 يومًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة، لافتة إلى أنها ستعرض لاحقاً الصور المميزة والفائزة وتكريم الفائزين بالمسابقة بجوائز قيمة.

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