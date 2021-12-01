مذكرة تفاهم مع «تونيكوم» التونسية للتعاون في تصنيع المقطورات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 12:05 صباحا
جانب من توقيع وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع «تونيكوم» التونسية للتعاون في تصنيع المقطورات (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وقعت الشركة الوطنية للمقطورات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، مذكرة تفاهم مع شركة «تونيكوم» التونسية برعاية وزير الصناعة والمعادن أحمد ابوهيسة، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم جرى توقيعها على هامش معرض «صنع في ليبيا»، الذي أقيم بالعاصمة التونسية، حيث تنص المذكرة على أن يتم تصنيع جزء من المقطورات بالشركة الوطنية للمقطورات والجزء الآخر يتم تصنيعه بمصانع شركة «تونيكوم»، على أن يتم التجميع النهائي للمنتجات بمصانع الشركة الوطنية للمقطورات، ويتم التسويق داخل البلدين.

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كما تشمل مذكرة التفاهم، وفق البيان، التعاون في مجال العمالة، وتبادل الخبرات، حيث سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات التي تضمن تنفيذ هذه المذكرة. ومن المتوقع أن تبدأ الإجراءات التنفيذية وبرامج العمل مطلع العام المقبل.

ويأتي ذلك تنفيدًا لخطة وزارة الصناعة والمعادن من أجل تطوير الصناعة في ليبيا، وإحداث نقلة نوعية تجعل من الشركات الصناعية قادرة على المنافسة مع الصناعات العالمية.

على هامش توقيع وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع «تونيكوم» التونسية للتعاون في تصنيع المقطورات (صفحة الوزارة على فيسبوك)
على هامش توقيع وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع «تونيكوم» التونسية للتعاون في تصنيع المقطورات (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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