الخارجية تبحث عقد اجتماع طارئ لدول الساحل والصحراء في طرابلس

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي خلال المنتدى الثامن الصيني - الإفريقي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الساحل والصحراء، في العاصمة طرابلس، وذلك لدعم مساعي الاستقرار والسلام في ليبيا من قبل دول التجمع.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، مع عدد من وزراء خارجية دول الساحل والصحراء على هامش المنتدى الثامن الصيني - الأفريقي.

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واتفق المجتمعون على عقد هذا الاجتماع، وحثوا الجانب الليبي على إحالة مطلبها إلى وزير خارجية جمهورية تشاد الذي تترأس بلاده التجمع، الذي بدوره سيعمم ذلك على وزراء خارجية الدول الأعضاء لعقد الاجتماع في طرابلس على أن يحدد موعده لاحقًا.

وترأس عمر كتي وفد ليبيا المشارك في أعمال المنتدى الثامن الصيني - الأفريقي الذي عُقِد يومي 29 و30 نوفمبر 2021 بالعاصمة السنغالية، داكار.

وأشار وكيل الوزارة، في كلمة خلال المنتدى، إلى عمق العلاقات بين الجانبين الأفريقي والصيني، وقدم شكره للصين على دعمها الدول الأفريقية، خاصة في مواجهة جائحة «كورونا»، ودعمها أيضًا القارة الأفريقية في موضوع إصلاح الأمم المتحدة، وحثها على إلغاء ديونها المتراكمة على الدول الأفريقية، ودعمها في ملف مكافحة ظاهرة الإرهاب، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي خلال المنتدى الثامن الصيني - الإفريقي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي خلال المنتدى الثامن الصيني - الإفريقي (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي خلال المنتدى الثامن الصيني - الإفريقي (صفحة الوزارة على فيسبوك)