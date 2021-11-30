كوبيش قلق بشأن تحديات مؤسسة النفط.. ويطالب بتجنب تسييسها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 09:59 مساء
رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، عن «بالغ القلق بشأن التحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط في الفترة الراهنة»، مؤكدًا ضرورة «تجنب تسييس هذه المؤسسة والمحافظة على نزاهتها ووحدتها».

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، الثلاثاء في طرابلس، حسب بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللقاء بحث «سبل دعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها على جميع الأصعدة؛ لكي تتمكن من تسيير أعمال القطاع والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية واستدامته».

ونقل البيان عن يان كوبيش مطالبته بضرورة «تجنب تسييس المؤسسة والمحافظة على نزاهتها ووحدتها، فثروات ليبيا الطبيعية يجب أن يستفيد منها جميع الليبيين عبر إدارة تتسم بالشفافية وعبر التوزيع العادل للثروات وتقديم الخدمات العامة».

رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل، يان كوبيش (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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