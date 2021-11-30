وفد من مصراتة يؤكد ضرورة تحييد مؤسسة النفط عن التجاذبات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 08:20 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس صنع الله يستقبل وفدًا من بلدية مصراتة. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أكد وفد من بلدية مصراتة، ضرورة تحييد المؤسسة الوطنية للنفط عن أية تجاذبات، والمحافظة على استقلاليتها، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله.

وضم الوفد الذي التقى صنع الله بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، رئيس وأعضاء حكماء مصراتة: محمد الرجومي وحسين العجيلي ومحمد الشريف، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن صنع الله أطلع الحضور على الأوضاع الحالية التي يمر بها قطاع النفط والتحديات التي يواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها.

وأكد الوفد، في هذا الصدد، «دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط كونها الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني والمصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية»، مشددين على «ضرورة تحييدها عن أية تجاذبات والمحافظة على استقلاليتها ووحدتها لضمان استقرار ووحدة الوطن».

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس صنع الله يستقبل وفدًا من بلدية مصراتة. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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