دي مايو وتشاووش أوغلو يبحثان الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 07:49 مساء
وزير الخارجية الإيطالية لويغي دي مايو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش الاجتماع الوزاري للناتو. (صفحة الخارجية الإيطالية على تويتر)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويغي دي مايو بحث الملف الليبي في لقاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش الاجتماع الوزاري للناتو، في بروكسل الثلاثاء.

وأضافت الخارجية، في تغريدة على صفحتها بمدونة (تويتر)، أنه «جرى خلال الاجتماع الحديث عن تعاون اقتصادي بين إيطاليا وتركيا»، متابعة: «علاوة على ذلك، تبادل دي مايو وتشاووش أوغلو وجهات النظر حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وليبيا».

- نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
- ميركل تكشف عن تحفظ تركي وشرط روسي في ملف سحب المرتزقة من ليبيا

وأمس الإثنين، قال المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى «مشاورات مجدية في أنقرة حول جدول أعمال واسع من ضمنه العملية الانتخابية» في ليبيا، وفق تغريدة مقتضبة نشرها حساب السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر».

وفي 12 نوفمبر الجاري، علقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ملف سحب المرتزقة من ليبيا بقولها إن هناك «تحفظًا» من الجانب التركي، في حين وضعت روسيا شرطًا من أجل إتمام هذا الملف.

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