استكمال مشروعات الكهرباء محور اجتماع اللافي والعبدلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 07:22 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، يلتقي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي. (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، المشروعات الكهربائية والطاقة التي يجري تنفيذها، من أجل تحسين وضع الشبكة.

جاء ذلك في لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بحضور عضو مجلس النواب سالم قنان؛ لمناقشة عديد القضايا التي تهم قطاع الكهرباء، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وقدم رئيس الشركة العامة للكهرباء عرضًا خلال الاجتماع عن سير العمل بمختلف محطات وفروع الشركة، وكذلك المشروعات الكهربائية والطاقة الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى توضيح سير العمل بمحطات طبرق ومصراتة وطرابلس، التي يجري استكمالها.

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وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي بالمجهودات المبذولة من مجلس إدارة الشركة والموظفين، في سبيل تحسين جودة خدمات الكهرباء في مختلف مدن ومناطق ليبيا، مؤكدًا «ضرورة الإسراع في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحساس، من أجل تفادي ساعات العجز الطويلة أثناء فترات الذروة الصيفية والشتوية، التي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات السابقة».

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