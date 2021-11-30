قبل يوم من نهاية التوزيع..مفوضية الانتخابات تدعو المواطنين إلى المسارعة في استلام بطاقة الناخب

بطاقات الناخب بأحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)

أهابت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالمواطنين المسجلين في سجل الناخبين أن يسارعوا في إلى استلام بطاقة الناخب الخاصة بهم، معلنة أن نهاية يوم غدٍ الأربعاء 1 ديسمبر، هو آخر أيام المدة المحددة لاستلام بطاقة الناخب.

وجدَّدت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن بطاقة الناخب هي «وثيقة رسمية دائمة الصلاحية تحفظ حق مشاركتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

وهنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المواطنين الذين بادروا باستلام بطاقاتهم الانتخابية، مثمنة كل الجهود المبذولة من قبل العاملين في مراكز التوزيع، وشركائها في انجاز العملية الانتخابية الذين تضافرت جهودهم من أجل تسليم بطاقة الناخب في أنسب الظروف.

كما أهابت المفوضية بالمواطنين أن يعو أهمية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية، منبهة إلى أنه «بدونها لن يستطيعوا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر».

- توزيع أكثر من 2.3 مليون بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليونين و371 ألفًا و846 بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد.

وبلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة مليونًا و390 ألفًا و247 شخصًا، والنساء 981 ألفًا و599 امرأة، بحسب الإحصائية التي نشرتها المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».