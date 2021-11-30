نورلاند يؤكد على ضرورة استمرار مؤسسة النفط في لعب دورها غير السياسي في قطاع الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 05:58 مساء
صنع الله والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

أكد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند على «ضرورة استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في لعب دورها الموحد وغير السياسي والتكنوقراطي في قطاع النفط والغاز في ليبيا بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

جاء تأكيد نورلاند «في حديث مفصَّل» مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله.

- وزارة النفط تعبر عن «استنكارها الشديد» لتصريحات السفير الأميركي بعد لقاء صنع الله

وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند ناقش مع صنع الله الوضع في قطاع الطاقة الليبي دون مزيد من التفاصيل، فيما لم يصدر عن المؤسسة الوطنية للنفط أي بيان بشأن اجتماع صنع الله ونورلاند.

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