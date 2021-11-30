وكيل وزارة الخارجية يترأس وفد ليبيا في المنتدى الصيني - الأفريقي الثامن بداكار

أعمال المنتدى الثامن الصيني الأفريقي الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2021 بالعاصمة السنغالية داكار. (وزارة الخارجية)

ترأس وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، وفد ليبيا المشارك في أعمال المنتدى الثامن الصيني - الأفريقي الذي عُقِد يومي 29 و30 نوفمبر 2021 بالعاصمة السنغالية داكار.

وافتتح أعمال المنتدى التي بدأت أمس الإثنين، الرئيس السنغالي ماكي سال، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحضور وزراء خارجية وممثلين رفيع المستوى عن الدول الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن جلسات المنتدى جرى خلالها استعراض أهم الوثائق بين الجانبين الأفريقي والصيني وهي رؤية المنتدى حول خطة العمل المشترك 2022 - 2024 ورؤية المنتدى 2035 وإعلان حول التعاون الصيني الأفريقي في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الوزاري سبقه اجتماع لكبار المسؤولين والخبراء ناقشوا خلاله الوثائق سالفة الذكر، موضحة أن الوفد الليبي قدم عديد الملاحظات حول هذه الوثائق المطروحة بما يتلاءم مع الرؤية الوطنية.