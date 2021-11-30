الرياح تطيح بأعمدة الكهرباء بمنطقة المشاشطة في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 04:38 مساء
كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

تعرَّضت بعض أعمدة الكهرباء الخشبية ضغط منخفض، للكسر نتيجة الرياح الشديدة وسقوط عدد من أشجار النخيل المرتفعة عليها، بمنطقة المشاشطة بجنزور، ما أدى لسقوط الأسلاك على الأرض.

جاء ذلك في منشور للشركة العامة للكهرباء، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي نشرت صورًا لصيانة الأعمدة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن فرق الصيانة والخطوط والتشغيل بدائرة توزيع جنزور، عملت على استبدال الأعمدة وصيانة الأسلاك وشدها بشكل جيد.

- الكهرباء: انقطاع التيار عن منازل بالمرقب وشرق زليتن بعد سرقة 2750 متر أسلاك

واليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك كهربائية مسافة 2750 مترًا بدائرتي توزيع المرقب وشرق زليتن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عديد المنازل.

وقالت الشركة في بيانٍ، إن مجموعة خارجة على القانون، سرقت أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر على خط بن ضوء فرعية التصنيع بمنطقة كعام بإدارة توزيع المرقب.

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
المفوضية: 2757 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل أكبر عملية نقل وحيد قرن أبيض في التاريخ