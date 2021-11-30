الرياح تطيح بأعمدة الكهرباء بمنطقة المشاشطة في جنزور

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

تعرَّضت بعض أعمدة الكهرباء الخشبية ضغط منخفض، للكسر نتيجة الرياح الشديدة وسقوط عدد من أشجار النخيل المرتفعة عليها، بمنطقة المشاشطة بجنزور، ما أدى لسقوط الأسلاك على الأرض.

جاء ذلك في منشور للشركة العامة للكهرباء، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي نشرت صورًا لصيانة الأعمدة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن فرق الصيانة والخطوط والتشغيل بدائرة توزيع جنزور، عملت على استبدال الأعمدة وصيانة الأسلاك وشدها بشكل جيد.

- الكهرباء: انقطاع التيار عن منازل بالمرقب وشرق زليتن بعد سرقة 2750 متر أسلاك

واليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة أسلاك كهربائية مسافة 2750 مترًا بدائرتي توزيع المرقب وشرق زليتن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عديد المنازل.

وقالت الشركة في بيانٍ، إن مجموعة خارجة على القانون، سرقت أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 متر على خط بن ضوء فرعية التصنيع بمنطقة كعام بإدارة توزيع المرقب.

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

كسر بعض أعمدة الكهرباء الخشبية في منطقة المشاشطة بجنزور, 30 نوفمبر 2021. (الشركة العامة للكهرباء)