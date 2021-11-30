الزناتي يبحث مع «المهن الطبية المساعدة» تفعيل التأمين الصحي لـ«العناصر الوطنية»

وزير الصحة مع قيادات المهن الطبية المساعدة, 30 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، مع رئيس النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ورؤساء نقابات المهن الطبية المساعدة بالمناطق، تفعيل التأمين الصحي لـ«العناصر الوطنية»، وتحسين المرتبات.

وناقش المجتمعون عددًا من القرارات المتعلقة بمنتسبي النقابة، فيما استعرض رئيسها المشاكل والمعوقات التي تواجه العناصر الطبية المساعدة، وفق بيان للوزارة اليوم.

فيما عبّر الوزير عن دعمه الكامل لعمل النقابة ومنتسبيها.

- وزارة الصحة تدشن منظومة إلكترونية للعلاج بالداخل والخارج

والخميس الماضي، أعلن الزناتي، تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة وتنفيذ إجراءات العلاج بالداخل والخارج للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة، إن المنظومة الإلكترونية ستتيح لكل المواطنين استكمال الإجراءات والحصول على تكليفات العلاج في الداخل والخارج بشكل إلكتروني.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة من المواطنين للحصول على العلاج عبر المنظومة الإلكترونية هي: تقرير طبي معتمد من مركز طبي مرجعي، وصورة ضوئية من جواز السفر، وصورة من شهادة الرقم الوطني.