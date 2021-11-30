القضاة ومحامي سيف القذافي يعاودون الوصول إلى محكمة سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 03:30 مساء
مقر مجمع المحاكم والنيابات في سبها. (الإنترنت)

وصل أعضاء هيئة القضاء المعنيون بالنظر في طعن المرشَّح سيف القذافي رفقة محاميه إلى مقر محكمة سبها، وذلك بعد أن غادروا المحكمة في وقت سابق اليوم، بعد تعرُّضهم لـ«ضغوط».

ولم تحدِّد مصادر محلية تحدثت إلى «بوابة الوسط» شكل هذه الضغوط أو مصدرها، لكنها أكدت في حينه مغادرة القضاة المحكمة دون البت في طعن سيف القذافي على استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وأمس الإثنين، قال مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، إن المحكمة «تتعرض لحصار خانق بآليات مسلحة، ومدرعات ثقيلة للكتيبة 115 وكتيبة طارق بن زياد»، ما أدى إلى منع المواطنين والقضاة والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم. لكن مصادر محلية أفادت «بوابة الوسط» صباح الثلاثاء بانسحاب هذه القوة.

وتشير المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

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