رسميا.. إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي

من إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي، (وزارة الحكم المحلي)

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي، بشكل رسمي، ضمن مشاريع برنامج التحول الرقمي بالوزارة.

جاء ذلك بحضور مستشار الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية، ومدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات ومدير برنامج التحول الرقمي بالوزارة، وبعض عمداء البلديات حضورًا شخصيًا وبعضهم عن طريق «زووم»، وفق بيان للوزارة اليوم.

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وبحسب البيان، تهدف المنظومة لتحسين مستوى عمل مكاتب المشروعات بالبلديات، وتسهيل عملية المتابعة لمراحل الإنجاز وتقليص التعامل الورقي.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الحكم المحلي نحو التأسيس للحكومة الإلكترونية.

من إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي، (وزارة الحكم المحلي)

من إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي، (وزارة الحكم المحلي)

من إطلاق منظومة المشاريع ذات الطابع المحلي، (وزارة الحكم المحلي)