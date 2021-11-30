427 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات في ليبيا

النشرة الوبائية الصادرة الثلاثاء 30 نوفمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 136 حالة حرجة، وشفاء 1899، فيما تُوفي ثمانية أشخاص.

وقال المركز في بيانه رقم «574»، إنه تسلَّم، الإثنين، 3902 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبيَّن سلبية 3475 عينة، وإيجابية 427 عينة بنسبة 11% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع حصيلة إصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 372 ألفًا و636 حالة بينها 345 ألفًا و986 شفاء، و21 ألفًا و194 نشطة، و5456 وفاة.

وبلغ إجمالي متلقي الجرعة الأولى للقاح المضاد للفيروس مليونًا و696 ألفا و406 أشخاص، فيما تلقى 658 ألفًا و323 شخصًا الجرعة الثانية.