توزيع أكثر من 2.3 مليون بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع

بطاقة ناخب، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليونين و371 ألفًا و846 بطاقة ناخب في مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية بمختلف مناطق البلاد.

وبلغ عدد الرجال الذين حصلوا على البطاقة مليونًا و390 ألفًا و247 شخصًا، والنساء 981 ألفًا و599 امرأة، بحسب الإحصائية المنشورة على صفحة المفوضية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويُجرى توزيع البطاقات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، شريطة أن يكون الناخب قد سجَّل في السابق أثناء فتح منظومة التسجيل.

وكانت المفوضية رصدت ملاحظات في عملية توزيع البطاقات من أبرزها «حضور الناخب لتسلُّم بطاقاته دون إثبات هوية وإصراره على ذلك، أو محاولته تسلُّم البطاقة بالنيابة عن ناخب آخر، رغم الإعلان مسبقًا بأن تسلُّمها سيتم بالحضور الشخصي».