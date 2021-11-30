استطلاع: «كوفيد 19» ألهب غذاء الليبيين بـ25%

سوق شعبية في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر استطلاع، صادر عن مبادرة مراقبة السوق الليبية «ريتش»، ارتفاع تكلفة سلة الأغذية في البلاد، إلى أعلى مستوى لها في 2021 بما يناهز 25%، بسبب التأثر بأزمة «كوفيد 19»، بينما كان لتذبذب سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية سببا في التهاب المواد المستوردة من الخارج.

وارتفعت تكلفة الإنفاق على المواد الغذائية الرئيسية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأسرة في جميع أنحاء ليبيا بواقع 8.3% بين شهري يوليو وأغسطس 2021، حيث ارتبطت هذه الزيادة الإجمالية مع زيادة تكلفة نسبة الطعام من 7.2%ة إلى جانب مواد النظافة بنسبة 15.7%، كزيادة في التكلفة خلال أغسطس، وذلك وفق الاستطلاع الصادر عن المبادرة الأوروبية يوم الأحد الماضي.

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وعموما سجل عام 2021 أعلى ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية، بنسبة 24.2% من مستويات ما قبل الأزمة الصحية لكوفيد 19 في مارس 2020.

وأرجع استطلاع «ريتش» أسباب تلك الزيادة أيضا، إلى تسبب تذبذب سعر الصرف، والذي تسبب في زيادة سعر عدد لا بأس به من البضائع المستوردة مثل التونة بنسبة 25.15%، والبيض 20.8%، والدقيق 12%، والسكر 4.3%، أما أكبر زيادة في تكلفة سلة الغذاء فلوحظ في المدن الغربية مثل مصراتة بـ42.8%، والخمس 38.3%، وسرت 28.6%، وغدامس 20.4%.

وكان مصرف ليبيا المركزي عدل في الثالث من يناير الماضي، سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية، ليصبح 4.46 دنانير للدولار ، بدلا من 1.4 دينار.

والزيادة في تكلفة مواد النظافة بشكل أساسي، كانت مدفوعة بارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة على غرار معقم اليدين 116.1%، ومعجون الأسنان وصابون غسيل اليدين 42.9%.

وبخصوص سوق الأدوية الذي شهد ارتفاعا هو الآخر بسبب الأزمة الوبائية، فإنه ما بين يوليو وأغسطس، قفزت أسعار بعضها مثل الباراسيتامول 12.5%، وفيتامين بي وأموكسيسيلين بواقع 2.4%.

15% زيادة في تكلفة الوقود

أما المواد الطاقوية فقد أظهرت تكلفة الوقود زيادة بـ15%، إذ أظهرت زيادة في كل من الشرق بـ22.4% والغرب 9.4%، وانخفاض في الجنوب بـ4.2%، لكن خلال شهر أغسطس سجل نقص في الوقود، ما أنعش نشاط الأسواق الموازية في كل من الشرق والغرب، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار داخل المؤسسة الوطنية للنفط قد يكون سببا في تأثر نقل تلك المواد.

بدورها لم يطرأ علي العقارات تغيرا في الأسعار في ظل تراجع عدد النازحين، واستنادا إلى مقارنة بين شهري أبريل ويونيو، فقد انخفضت أسعار الإيجارات بشكل طفيف منذ يوليو 2021 في طرابلس بـ1.6%، وتراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بشهر مايو 2020، لنحو 18.9% في هذه المنطقة، لكن مقارنة بالشهر نفسه (مايو 2020)، ارتفعت الأسعار في بنغازي 2.4%.