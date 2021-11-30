رئيس قسم المناولة بميناء بنغازي: يمكننا استقبال 15 سفينة في وقت واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 12:31 مساء
ميناء بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس قسم المناولة والتخزين بميناء بنغازي البحري، عبد الكريم معاطي، إن الميناء مؤهل لاستقبال 16 سفينة في وقت واحد وتفريغ حمولتها، مشيرًا إلى أنه شهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية ورصف الطرق وبناء مبانٍ جديدة.

ولفت معاطي، في حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية، إلى أن نسبة الخطورة في أعمال المناولة والتفريغ والشحن «تصل إلى 100%»، ولذا يُوفَّر للعاملين زيٌ خاص بالسلامة، إضافة إلى وجود أفراد جهاز الأمن والسلامة لأي طارئ.

وأشار إلى استمرار العمل باللائحة المالية القديمة في نقل الحاويات، والقيم موضوعة منذ العام 1986، معقبًا: «هي قيم قليلة جدًا، وبها إجحاف كبير للعاملين بالشركة؛ على سبيل المثال مناولة الحاوية من السفينة على رصيف الميناء، تكلفتها حسب اللائحة 50 دينارًا فقط، في حين أن القيمة تصل إلى 1500 دينار على الحاوية في القطاع الخاص، ولهذا طالبنا وزير المواصلات محمد الشهوبي لتعديل اللائحة، فقيمة المناولة تختلف باختلاف نوع البضائع».

معاطي يوضح الوقت اللازم لإفراغ سفينة في ميناء بنغازي
وبشأن شحنة السيارات؛ يوضح معاطي أن التعامل معها «وفق آلية الحوافز مقابل الإنتاج، وفي بعض الأحيان تكون السيارة معطلة يصعب التعامل معها، وموديلاتها قديمة جدًا، ومنها المستعملة والجديدة»، مكملًا: «نتعامل معها على حسب الوزن والحجم، من ناحية تقدير القيمة المالية لتفريغ شحنة السيارات، ويتم تسليمها للتاجر بشكل مباشر».

ويقول معاطي إن مدة التفريغ تعتمد على عدد الحاويات بالسفينة، وعدد الروافع المجهزة عليها، وكلما زاد عدد روافع السفن زاد معدل سرعة التفريغ، مردفًا: «يوجد لدينا روافع أرضية سريعة نستخدمها لسرعة إنجاز العمل، وهي ذات حمولات مختلفة تحمل 100 طن وأخرى 80 طنًا، وغيرها من الأوزان الثقيلة، ونقوم بتفريغ السفن المحملة 500 حاوية في مدة أقصها 24 ساعة، بمعدل 30 حاوية في الساعة».

وتابع: «في بعض الأحيان نستعمل ثلاث روافع أرضية لزيادة عملية المناولة، يعني 30 حاوية لكل رافعة في ثلاث روافع سريعة، ويصل الإنجاز بنقل 90 حاوية في الساعة، وقد تحصلنا على شهادة شكر تقدير من خطوط ملاحية دولية على سرعة معدلات الأداء».

ونبّه إلى أنه خلال فترة «الحرب على الإرهاب» في مدينة بنغازي، خسر القسم 90% من معداته، وذلك بالتحديد في أكتوبر العام 2017، متابعًا: «عندما تسلمنا العمل كانت أغلب المعدات عاطلة، ثم تعاقدنا على عدد من الشاحنات من بينها جرارات تحمل عليها الحاويات وتنقل للساحات أو المخازن» وذلك لنتمكن من أداء عملنا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
المفوضية: 2757 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة