رئيس قسم المناولة بميناء بنغازي: يمكننا استقبال 15 سفينة في وقت واحد

ميناء بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس قسم المناولة والتخزين بميناء بنغازي البحري، عبد الكريم معاطي، إن الميناء مؤهل لاستقبال 16 سفينة في وقت واحد وتفريغ حمولتها، مشيرًا إلى أنه شهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية ورصف الطرق وبناء مبانٍ جديدة.

ولفت معاطي، في حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية، إلى أن نسبة الخطورة في أعمال المناولة والتفريغ والشحن «تصل إلى 100%»، ولذا يُوفَّر للعاملين زيٌ خاص بالسلامة، إضافة إلى وجود أفراد جهاز الأمن والسلامة لأي طارئ.

وأشار إلى استمرار العمل باللائحة المالية القديمة في نقل الحاويات، والقيم موضوعة منذ العام 1986، معقبًا: «هي قيم قليلة جدًا، وبها إجحاف كبير للعاملين بالشركة؛ على سبيل المثال مناولة الحاوية من السفينة على رصيف الميناء، تكلفتها حسب اللائحة 50 دينارًا فقط، في حين أن القيمة تصل إلى 1500 دينار على الحاوية في القطاع الخاص، ولهذا طالبنا وزير المواصلات محمد الشهوبي لتعديل اللائحة، فقيمة المناولة تختلف باختلاف نوع البضائع».

معاطي يوضح الوقت اللازم لإفراغ سفينة في ميناء بنغازي

وبشأن شحنة السيارات؛ يوضح معاطي أن التعامل معها «وفق آلية الحوافز مقابل الإنتاج، وفي بعض الأحيان تكون السيارة معطلة يصعب التعامل معها، وموديلاتها قديمة جدًا، ومنها المستعملة والجديدة»، مكملًا: «نتعامل معها على حسب الوزن والحجم، من ناحية تقدير القيمة المالية لتفريغ شحنة السيارات، ويتم تسليمها للتاجر بشكل مباشر».

ويقول معاطي إن مدة التفريغ تعتمد على عدد الحاويات بالسفينة، وعدد الروافع المجهزة عليها، وكلما زاد عدد روافع السفن زاد معدل سرعة التفريغ، مردفًا: «يوجد لدينا روافع أرضية سريعة نستخدمها لسرعة إنجاز العمل، وهي ذات حمولات مختلفة تحمل 100 طن وأخرى 80 طنًا، وغيرها من الأوزان الثقيلة، ونقوم بتفريغ السفن المحملة 500 حاوية في مدة أقصها 24 ساعة، بمعدل 30 حاوية في الساعة».

وتابع: «في بعض الأحيان نستعمل ثلاث روافع أرضية لزيادة عملية المناولة، يعني 30 حاوية لكل رافعة في ثلاث روافع سريعة، ويصل الإنجاز بنقل 90 حاوية في الساعة، وقد تحصلنا على شهادة شكر تقدير من خطوط ملاحية دولية على سرعة معدلات الأداء».

ونبّه إلى أنه خلال فترة «الحرب على الإرهاب» في مدينة بنغازي، خسر القسم 90% من معداته، وذلك بالتحديد في أكتوبر العام 2017، متابعًا: «عندما تسلمنا العمل كانت أغلب المعدات عاطلة، ثم تعاقدنا على عدد من الشاحنات من بينها جرارات تحمل عليها الحاويات وتنقل للساحات أو المخازن» وذلك لنتمكن من أداء عملنا.