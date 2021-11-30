«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 12:09 مساء

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل من شحات إلى طبرق، سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة أمتار و4.5 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر.
- الرياح شمالية غربية، وتكون غربية صباح اليوم على ساحل سرت، وتتحول غدًا إلى جنوبية غربية على الساحل من زوارة إلى الخمس، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.25 متر، ويصل إلى ثلاثة أمتار على الساحل من الخمس إلى سرت.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويكون مضطربًا اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة اليوم بسبب الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون غربية صباح اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق، سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين مترين وأربعة أمتار، ويصل اليوم إلى 4.5 متر على ساحل درنة.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون شديد الاضطراب اليوم على ساحل درنة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة بسبب الأتربة.

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