اعتماد لائحة الدعاية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 11:39 صباحا
شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، (أرشيفية: مفوضية الانتخابات)

اعتمدت المفوضية الوطينة العليا للانتخابات لائحة الدعاية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في القرار رقم (82) للعام 2021، الصادر أمس الإثنين، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء. للاطلاع على اللائحة اضغط هنا

وتضم اللائحة 31 مادة تتناول الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب؛ وفقا للقوانين الانتخابية.

وتلزم جميع المرشحين بكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المفوضية، وآداب الشريعة الإسلامية والنظام العام، وألا تتضمن دعايتهم الانتخابية ما يمس الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى الفتنة أو الخلاف بين صفوف الناخبين.

حظر  التخوين أو التكفير ومنع استخدام المساجد والمؤسسات التعليمية في الدعاية
وشدَّدت اللائحة على عدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير، أو التلويح بالمغريات بمكاسب مادية أو معنوية أو عامة تجاه الناخبين، بالإضافة إلى عدم استعمال العبارات التي تحرِّض على ارتكاب الجرائم وتدعو للكراهية أو التمييز.

كما تحظر استعمال الشعارات الرسمية للدولة في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات خلال الحملات الانتخابية، أو توظيف واستخدام المؤسسات والمرافق الحكومية للدعاية الانتخابية، أو استغلال إمكاناتها ووسائلها المادية من مبانٍ ووسائل نقل وأجهزة وأية إمكانات أخرى.

وتمنع اللائحة استخدام المساجد والمدارس والجامعات والمعاهد والمعسكرات في الدعاية الانتخابية، كما تحظر إقامة المهرجانات والتجمعات قرب مراكز الاقتراع والفرز.

وبالنسبة لوسائل الإعلام، نصّت اللائحة على أنه لا يجوز لأي وسيلة إعلام أو تنظيم سياسي التجريح أو التشهير بشكل مباشر أو غير مباشر في المرشحين المنافسين.

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