أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 10:37 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس في معظم مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، بقاء الرياح نشطة على الشمال الشرقي.

رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة - وجبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة السرعة على المناطق الساحلية، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال فرصة لسقوط أمطار متفرقة، والرياح غربية فشمالية غربية، نشطة السرعة، خاصةً على مناطق الساحلية والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

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