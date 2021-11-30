انخفاض الدولار والإسترليني وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 10:16 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض متوسط سعر الدولار مسجلًا 4.59 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، والجنيه الإسترليني سجل 6.12 دينار مقابل 6.13 دينار أمس.

وارتفع اليورو قرشًا إلى 5.19 دينار من 5.18 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر الليرة التركية قرشًا عند 0.35 دينار مقابل 0.36 دينار أمس، فيما استقر اليوان الصيني عند 0.72 د‫ينار.

أما العملات العربية، فقد استقر سعر الدينار التونسي عند 1.58 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والريال السعودي عند 1.22 دينار.

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