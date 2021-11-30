مقترح بإنشاء ناد رياضي لعمال قطاع النفط

اقترح رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المكلف إبريك المغربي، الإثنين، لٕنشاء نادٍ رياضي مخصص لعمال قطاع النفط، وذلك خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، بحصور عضو اتحاد العمال علي سعيد.
ناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، عددًا من المواضيع التي تهم عمال النفط، من بينها اعتماد آلية تمكن العمال في المواقع النفطية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية.
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وأفاد البيان بأن «رئيس وعضو اتحاد عمال النفط يؤكدون ثقتهما ودعمهما غير المحدود لرئيس ومجلس إدارة المؤسسة»، مشيرين إلى أن عمال النفط «يستمدون قوتهم من قوة إدارة المؤسسة».
بدوره، أثنى صنع الله على جهود العاملين بقطاع النفط والغاز و«سعيهم الدائم لزيادة معدلات إنتاج النفط»، كما أعرب عن «إعجابه بمقترح إنشاء النادي وعزم المؤسسة على دعم هذا المقترح».