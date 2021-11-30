مقترح بإنشاء ناد رياضي لعمال قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 01:54 صباحا
رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله يجتمع مع ممثلين عن اتحاد عمال النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

اقترح رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المكلف إبريك المغربي، الإثنين، لٕنشاء نادٍ رياضي مخصص لعمال قطاع النفط، وذلك خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، بحصور عضو اتحاد العمال علي سعيد.

ناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، عددًا من المواضيع التي تهم عمال النفط، من بينها اعتماد آلية تمكن العمال في المواقع النفطية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية.

- اتحاد عمال النفط والغاز يجدد التهديد بإغلاق موانئ التصدير لتحقيق مطالبهم
- صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط زيادة المرتبات وتقديم خدمات التأمين الصحي

وأفاد البيان بأن «رئيس وعضو اتحاد عمال النفط يؤكدون ثقتهما ودعمهما غير المحدود لرئيس ومجلس إدارة المؤسسة»، مشيرين إلى أن عمال النفط «يستمدون قوتهم من قوة إدارة المؤسسة».

بدوره، أثنى صنع الله على جهود العاملين بقطاع النفط والغاز و«سعيهم الدائم لزيادة معدلات إنتاج النفط»، كما أعرب عن «إعجابه بمقترح إنشاء النادي وعزم المؤسسة على دعم هذا المقترح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة