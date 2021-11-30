مقترح بإنشاء ناد رياضي لعمال قطاع النفط

رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله يجتمع مع ممثلين عن اتحاد عمال النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

اقترح رئيس الاتحاد العام لعمال النفط والغاز المكلف إبريك المغربي، الإثنين، لٕنشاء نادٍ رياضي مخصص لعمال قطاع النفط، وذلك خلال لقائه رئيس مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، بحصور عضو اتحاد العمال علي سعيد.

ناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، عددًا من المواضيع التي تهم عمال النفط، من بينها اعتماد آلية تمكن العمال في المواقع النفطية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية.

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وأفاد البيان بأن «رئيس وعضو اتحاد عمال النفط يؤكدون ثقتهما ودعمهما غير المحدود لرئيس ومجلس إدارة المؤسسة»، مشيرين إلى أن عمال النفط «يستمدون قوتهم من قوة إدارة المؤسسة».

بدوره، أثنى صنع الله على جهود العاملين بقطاع النفط والغاز و«سعيهم الدائم لزيادة معدلات إنتاج النفط»، كما أعرب عن «إعجابه بمقترح إنشاء النادي وعزم المؤسسة على دعم هذا المقترح».