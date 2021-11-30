«الاتحاد من أجل المتوسط» يدعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 01:17 صباحا
جانب من اجتماع المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول «الاتحاد من أجل المتوسط» (الإنترنت)

أعرب المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول «الاتحاد من أجل المتوسط» عن دعمه الجهود الدولية والإقليمية لصالح العملية السياسية في ليبيا، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها.

وأشار بيان مشترك للرئاسة الأردنية- الأوروبية للمنتدى المنعقد في برشلونة إلى أن تلك الجهود «تدعم العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق حل سياسي للأزمة الليبية، على أساس خارطة الطريق الليبية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارين 2570 و2571».

- نورلاند: الانتخابات فرصة تاريخية لتحديد مستقبل ليبيا
- دي مايو يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها و«أولوية» انسحاب المرتزقة

ولفت البيان إلى أن هذا الحل السياسي «يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا، ويوقف كل التدخلات الأجنبية، ويحقق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأردف البيان «وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر، وضرورة تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المتفق عليها والتي تؤدي إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة