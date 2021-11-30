«الاتحاد من أجل المتوسط» يدعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

جانب من اجتماع المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول «الاتحاد من أجل المتوسط» (الإنترنت)

أعرب المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول «الاتحاد من أجل المتوسط» عن دعمه الجهود الدولية والإقليمية لصالح العملية السياسية في ليبيا، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها.

وأشار بيان مشترك للرئاسة الأردنية- الأوروبية للمنتدى المنعقد في برشلونة إلى أن تلك الجهود «تدعم العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق حل سياسي للأزمة الليبية، على أساس خارطة الطريق الليبية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارين 2570 و2571».

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ولفت البيان إلى أن هذا الحل السياسي «يحافظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا، ويوقف كل التدخلات الأجنبية، ويحقق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

وأردف البيان «وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر، وضرورة تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المتفق عليها والتي تؤدي إلى الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».